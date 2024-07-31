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Закон, порядок, государство

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Сотрудники уголовного розыска задержали в подмосковном Одинцово подозреваемого в краже более 1,5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска Немчиновского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому г.о. в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 57-летнего жителя Чувашской Республики, подозреваемого в краже.

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