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Владимирские новости

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В Петушинском округе провели рейд в цыганских поселениях

В Петушинском округе провели рейд в цыганских поселениях

В ходе рейда выявили восемь должников на сумму около 1,5 млн рублей, трёх граждан без воинского учёта и случаи незаконного подключения к электроэнергии.

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