В Петушинском округе провели рейд в цыганских поселениях

В ходе рейда выявили восемь должников на сумму около 1,5 млн рублей, трёх граждан без воинского учёта и случаи незаконного подключения к электроэнергии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ПБ ГЕРОФАРМ оснастил...
- A Препараты для леч...
- EP Препараты для леч...
Загрузка комментариев…