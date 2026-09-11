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Qualcomm и Samsung не договорились. Свежие чипы Snapdragon пока что будут всё так же производиться только на мощностях TSMC

Qualcomm и Samsung не договорились. Свежие чипы Snapdragon пока что будут всё так же производиться только на мощностях TSMC

Но компании ещё могут прийти к соглашению Компания Samsung раньше TSMC запустила массовое производство чипов по нормам 2 нм и могла бы переманить на свою сторону Qualcomm, но, как сообщает ресурс The Bell, два гиганта не смогли договориться о ценах.

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