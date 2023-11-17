Атака на Севастополь и БПЛА над Краснодарским краем: хитрый пан Киева

Сообщается, что функция этого БПЛА заключается в разблокировании периметров противовоздушной обороны и сборе информации о боевых приемах российских военных и реагировании на приближающийся огонь противника.
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