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С лифтом для банок и овощей: как построить современный погреб на участке

С лифтом для банок и овощей: как построить современный погреб на участке

Современный погреб — это не просто выкопанная яма, а продуманное инженерное сооружение. От того, насколько грамотно выполнены основание, дренаж, гидроизоляция и вентиляция, зависит не только сохранность продуктов, но и безопасность всей конструкции.

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