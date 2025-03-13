Москалькова отреагировала на решение ЕСПЧ признать Украину виновной

Шагом к справедливости назвала решение ЕСПЧ признать Украину виновной в события, произошедших в Одессе в 2014 году, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 13 марта в своем Telegram-канале.
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