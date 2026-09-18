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Татар-информ

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Песков назвал ложными сообщения о мобилизации 300 тыс. человек после выборов

Песков назвал ложными сообщения о мобилизации 300 тыс. человек после выборов

Дмитрий Песков в 2024 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Сообщения о планах руководства России скрыто мобилизовать после выборов в Государственную Думу до конца текущего, 2026 года 300 тыс.

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