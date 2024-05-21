Две девушки из Иркутска «гастролировали» по Ямалу с наркотиками

На Ямале за незаконный оборот наркотиков задержаны две девушки из Иркутска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, две 20-летние жительницы города Иркутска, действуя в составе организованной преступной группы, прибыли в Салехард с целью незаконного распространения наркотиков.