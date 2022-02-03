Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19

Ситуация находится под контролем Мэр Москвы Сергей Собянин поприсутствовал на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с СOVID-19, где отметил позитивную динамику снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Ситуация находится под контролем Мэр Москвы Сергей Собянин поприсутствовал на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с СOVID-19, где отметил позитивную динамику снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Свежие комментарии