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Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19

Собянин заявил о выходе Москвы на плато по заболеваемости COVID-19

Ситуация находится под контролем Мэр Москвы Сергей Собянин поприсутствовал на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с СOVID-19, где отметил позитивную динамику снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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