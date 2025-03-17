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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Минтюков остался в плюсе по полезности при 2:7 с «Сент-Луисом». У него 4 хита, 2 блока и «+1» за 15:01

21-летний защитник «Анахайма» (15:01, 0:49 – в меньшинстве) завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» с полезностью «+1».

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