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Царьград

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Минстрой России усиливает стандартизацию: новый этап в строительстве

Минстрой России усиливает стандартизацию: новый этап в строительстве

Минстрой России одобрил ключевой свод правил для строительства. Нововведение улучшит стандартизацию отрасли и поддержит национальный проект "Инфраструктура для жизни", отметил министр Ирек Файзуллин, акцентируя внимание на улучшении условий жизни русских.

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