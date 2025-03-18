Минстрой России усиливает стандартизацию: новый этап в строительстве

Минстрой России одобрил ключевой свод правил для строительства. Нововведение улучшит стандартизацию отрасли и поддержит национальный проект "Инфраструктура для жизни", отметил министр Ирек Файзуллин, акцентируя внимание на улучшении условий жизни русских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии