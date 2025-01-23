Ученые назвали главные астрономические события года

Год будет богат уникальными астрономическими событиями. Он начался пролетом кометы ATLAS 14 января, которую было видно невооруженным глазом, а в конце года ожидается невероятный «звездный ливень» — поток Геминиды с интенсивностью 150 метеоров в час.
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