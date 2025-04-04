Спрос на труд в РФ начал замедляться

На российском рынке труда наметилось замедление: темпы роста числа вакансий снижаются, а резюме становится всё больше — об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на крупнейшие сервисы по поиску работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии