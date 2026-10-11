Атакован аэропорт в Эр-Рияде: в результате удара хуситов по Саудовской Аравии пострадали более 300 человек

В результате удара по аэропорту в Эр-Рияде 309 человек пострадали и 12 погибли. Среди жертв — граждане Саудовской Аравии, Бангладеш, США, Иордании, Палестины, Сирии, Судана и Египта, сообщает Главное управление гражданской авиации королевства.