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Атакован аэропорт в Эр-Рияде: в результате удара хуситов по Саудовской Аравии пострадали более 300 человек

Атакован аэропорт в Эр-Рияде: в результате удара хуситов по Саудовской Аравии пострадали более 300 человек

В результате удара по аэропорту в Эр-Рияде 309 человек пострадали и 12 погибли. Среди жертв — граждане Саудовской Аравии, Бангладеш, США, Иордании, Палестины, Сирии, Судана и Египта, сообщает Главное управление гражданской авиации королевства.

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