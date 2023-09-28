Прочитал фантазийную сказку известного в прошлом чиновника, курировавшего, помимо прочего, Украину и много сил и времени потратившего на переговоры с её начальством и по её поводу с начальством западным, насчёт Глобального Севера.
Так и хочется спросить: "мужик, ты это вообще о чём и на каких м-даков эта мулька рассчитана?!"
Комментарии
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Groomstyl Савина
Это на вот эту статью https://s30434431340.mirtesen.ru/blog/43653073999/Eks-pomoschnik-Putina-Surkov-predrek-edinstvo-Rossii-s-Zapadom-p?utm_referrer=mirtesen.ru
Экс-помощник Путина Сурков предрек единство России с Западом после победы в СВО - Общественная служба новостей - 27 сентября - 43653073999
Общественная служба новостей - МирТесен
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4 час.
Николай Титов
Это что.... он Суркова имел ва виду! И куда делся этот юный политический деятель, то ли на половину Азербаджанец, то ли Армянин, то ли Чеченец. А вообще их таких много, чуть ли не каждый второй "Сурков", только Сатановский такой стеснительный, ну ни одной фамилли не назвал.
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4 час.
Василий Целовальников
Да, убеждён, что с фамилиями, эта заметка, была-бы приличной информацией!!!!
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44 мин.
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