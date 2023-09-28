Так и хочется спросить: "мужик, ты это вообще о чём и на каких м-даков эта мулька рассчитана?!"

Николай Титов

Это что.... он Суркова имел ва виду! И куда делся этот юный политический деятель, то ли на половину Азербаджанец, то ли Армянин, то ли Чеченец. А вообще их таких много, чуть ли не каждый второй "Сурков", только Сатановский такой стеснительный, ну ни одной фамилли не назвал.