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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин без очков в матче с «Каролиной»: 2 броска за 13:02. У него 1+1 в 6 играх

Форвард « Вашингтона » Александр Овечкин не отметился результативностью в матче НХЛ с «Каролиной» (2:4).

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