Азаров: ненависть к русским на Украине прививают с детсада

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что многолетняя антироссийская политика киевских властей привела к формированию устойчивой ненависти к русским, которую теперь прививают детям буквально с детского сада.
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