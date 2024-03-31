ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • swrzWMGw 6v2z9zsJ
    Совсем охренели. У нас ребёнок инвалид периодически приезжает на консультации в медицинский центр, где ему делали нес...Петербург с завтр...
  • Malina
    Смерть предателям СССР!!!!Блэкаут! Одесса б...
  • Федор
    Это Константин Еременко! Героически погиб как воин штурмовик 6.03.24..Вечная память!Боец «Барса» три ...

Срочно! Что происходит в Дагестане, сколько террористов уже задержано

Срочно! Что происходит в Дагестане, сколько террористов уже задержано

ФСБ РФ ведет оперативные мероприятия по выявлению подозреваемых в участии в террористических операциях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Алферов
Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет,пока не освободимся от оккупации однополярным американским миром, путем изменения колониальной конституции РФ, нас ждут беды и лишения жизни в военное время. Враг - США и победить его можно только создав угрозу территории США, для обеспечения равной и неделимой безопасности. Это РВСН. До этого будут беды и лешения, обстрелы и теракты на территории нашего Отечества!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх