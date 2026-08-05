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Результаты: Тур де Франс-2026. Женщины. Этап 5. Результаты

Mâcon — Belleville-en-Beaujolais, 140 км 1 VolleringDemi FDJ United — SUEZ 3:53:54 2 ReusserMarlen Movistar Team ,, 3 NiewiadomaKasia CANYON//SRAM ,, 4 WłodarczykDominika UAE Team L’IMAD 0:45 5 HolmgrenIsabella Lidl — Trek ,, 6 NiedermaierAntonia CANYON//SRAM ,, 7 VinkeNienke Team SD Worx — Protime 1:12 8 de VriesFemke Team Visma | Lease a Bike ,,.

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