Редакция КС подготовила подборку главных новостей, произошедших к утру пятницы, 22 ноября: В США испугались применения Россией экспериментального оружия Удар ракетой «Орешник» по НАТО или капитуляция Украины: Россия поставила Западу ультиматум США испугались российского аналога SWIFT.
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