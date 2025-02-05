Российские двигатели «Прогресс» мощностью до 800 л.с. одобрены для выпуска

Дочернее предприятие КамАЗа в Ярославской области получило сертификат соответствия двигателей 8801.10 «Прогресс» требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
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