Завтра похолодает до +8 градусов ночью — готовь тёплый плед! А днём +13, как в летний день.Сегодня, 23 октября, температура воздуха в городе составит +12 градусов.
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