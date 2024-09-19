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На Ямале с начала года начато строительство 66 новых многоквартирных жилых домов

На Ямале с начала года начато строительство 66 новых многоквартирных жилых домов

Это на восемь больше аналогичного показателя 2023 года. За первые восемь месяцев власти выдали разрешения на строительство более 250 тысяч квадратных метров жилья, тогда как в прошлом году этот объем составил около 170 тысяч квадратных метров.

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