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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клэй Томпсон требовал у «Уорриорз» крупный контракт, так как считал, что вернулся к прежней форме (Уошберн)

Обозреватель The Boston Globe Гэри Уошберн поделился информацией, которая объясняет, почему сторонам не удалось договориться о продлении контракта.

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