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Тренер Карпин ответил на вопрос о будущем сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о будущем национальной команды. В конце февраля руководство ФИФА и УЕФА решило исключить все российские клубы из международных соревнований в результате конфликта на Украине.

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