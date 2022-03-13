Тренер Карпин ответил на вопрос о будущем сборной России

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о будущем национальной команды. В конце февраля руководство ФИФА и УЕФА решило исключить все российские клубы из международных соревнований в результате конфликта на Украине.
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о будущем национальной команды. В конце февраля руководство ФИФА и УЕФА решило исключить все российские клубы из международных соревнований в результате конфликта на Украине.
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