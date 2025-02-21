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FiNE NEWS

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Одна из российских компаний намерена улучшить свои беспилотники

Одна из российских компаний намерена улучшить свои беспилотники

Компания ZALA увеличит дальность полета своих беспилотников с помощью батарей Российская компания ZALA планирует увеличить дальность полета своих беспилотных летательных аппаратов, заявил один из представителей в беседе с РИА Новости.

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