Одна из российских компаний намерена улучшить свои беспилотники

Компания ZALA увеличит дальность полета своих беспилотников с помощью батарей Российская компания ZALA планирует увеличить дальность полета своих беспилотных летательных аппаратов, заявил один из представителей в беседе с РИА Новости.
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