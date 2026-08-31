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Сноб

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Китай глазами коллекционера: что нужно увидеть, чтобы понять современное искусство Поднебесной

Китай глазами коллекционера: что нужно увидеть, чтобы понять современное искусство Поднебесной

Основатель фонда MaxArt Максим Агаджанов поделился со «Снобом» наблюдениями о современном искусстве Китая и рассказал о маршруте по пяти географическим точкам и пяти именам, которые помогают лучше понять его художественную сцену.

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