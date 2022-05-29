Китай и Алжир договорись о совместной работе по разведке и добыче нефти

Китайская нефтяная компания Sinopec Overseas Oil and Gas Limited (SOOGL) и алжирский нефтяной гигант Sonatrach договорись о совместной разработке месторождения Зарзайтин, расположенного в 1,5 тысячи километров от столицы Алжира, пишет Obzor-gazet.