Кто и зачем получит право сбивать беспилотники?

С 1 сентября подразделения транспортной безопасности смогут сбивать беспилотники. Пресекать их полет разрешат путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления, воздействия на пульты, повреждения или уничтожения.
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