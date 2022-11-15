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Посол Антонов потребует смягчения условий содержания россиян в тюрьмах США

Посол Антонов потребует смягчения условий содержания россиян в тюрьмах США

Посол РФ в США посетил в американской тюрьме россиянина Романа Селезнёва.Российский посол Анатолий Антонов намерен поставить перед Белым домом вопрос о необходимости смягчения неоправданно суровых условий содержания россиян в американских тюрьмах.

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