Посол Антонов потребует смягчения условий содержания россиян в тюрьмах США

Посол РФ в США посетил в американской тюрьме россиянина Романа Селезнёва.Российский посол Анатолий Антонов намерен поставить перед Белым домом вопрос о необходимости смягчения неоправданно суровых условий содержания россиян в американских тюрьмах.
Посол РФ в США посетил в американской тюрьме россиянина Романа Селезнёва.Российский посол Анатолий Антонов намерен поставить перед Белым домом вопрос о необходимости смягчения неоправданно суровых условий содержания россиян в американских тюрьмах.
Свежие комментарии