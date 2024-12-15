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Загнанные в угол

Загнанные в угол

Загнанные в уголПредприятия ФРГ "загнаны в угол" на фоне проводимой страной экономической политики, заявил вице-канцлер и министр экономики Германии от партии "Зеленые" Роберт Хабек в интервью газете Bild.

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