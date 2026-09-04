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NewsOne

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Мир может быть только на условиях России

Мир может быть только на условиях России

И, кажется, Запад начал окончательно это понимать Источник фото: соцсети После слов и громких заявлениях Зеленского и англо- европейцев, реальность оказалась такова: - топливный кризис не привел к внутренней смуте; - 40-дневная операция по разрушению экономики России истекла по времени, но объявленной цели, разумеется, не достигла; -  ударами по судам нашему экспорту нанесли ущерб в 1 процент ВВП, но критического ущерба нанести не могут; - ответные удары России закрыли экспорт зерна с территории Украины и привели к огромным потерям логистических возможностей; - армия России двигается вперед.

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