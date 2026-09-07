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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валентино Росси отказался от планов по получению лицензии для «24 часов Нюрбургринга» в 2026 году

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси, который на данный момент участвует в программе «БМВ» в категории GT 3, не выступит ни в одном заезде серии Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS) в сезоне-2026.

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