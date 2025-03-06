Заявление Макрона о России назвали подлостью

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы.
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