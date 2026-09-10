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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Решение CAS по апелляции Писарского об отстранении за ставки перенесли на октябрь. Трансферное окно будет закрыто, нападающий может остаться в Медиалиге

Решение CAS по апелляции форварда 2Drots Владимира Писарского перенесено на месяц. По информации телеграм-канала «Некласико», решение CAS по апелляции Писарского о втором отстранении от футбола за ставки будет вынесено в октябре.

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