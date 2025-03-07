Первый русский спецназ: как воевал отряд атамана Пунина в Первую мировую?

Первую мировую войну поручик Леонид Николаевич Пунин встретил в 8-ом Финляндском полку. До 1915 года он возглавлял группу пеших разведчиков и за умелые действия награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.
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