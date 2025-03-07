Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Malina
    И России он нужен живым - для "Донбасского трибунала" вместе с Порошенко, Тягнибоком и К...Пойдут ли США на ...
  • Надежда
    Чем эта воровка-аферистка лучше?                                                                                     ...Начались перегово...
  • Светлана Зуева
    Сами разрабатывали эту дряньВ США хотят взыск...

Первый русский спецназ: как воевал отряд атамана Пунина в Первую мировую?

Первый русский спецназ: как воевал отряд атамана Пунина в Первую мировую?

Первую мировую войну поручик Леонид Николаевич Пунин встретил в 8-ом Финляндском полку. До 1915 года он возглавлял группу пеших разведчиков и за умелые действия награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх