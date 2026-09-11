Концерт группы «Калинов Мост»

За 40 лет «Калинов Мост» прошёл путь от первых студийных записей до статуса одной из заметных групп отечественного рока.
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