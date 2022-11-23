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Марочко: на Сватовском направлении зафиксировано самое большое количество наёмников, воюющих на стороне ВСУ

Марочко: на Сватовском направлении зафиксировано самое большое количество наёмников, воюющих на стороне ВСУ

Наибольшее количество наемников, воюющих на стороне украинских вооруженных сил, сосредоточено на Сватовском направлении.

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