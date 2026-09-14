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Лондон выступил против независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии

Лондон выступил против независимости Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии

Власти Великобритании, комментируя меморандум о праве на самоопределение Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, отвергли возможность референдумов о выходе из Соединённого Королевства.

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