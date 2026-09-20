«Клоны» для С-300 и прочие зенитные средства: США укрепят украинское ПВО Госдепартамент США одобрил возможную продажу для нужд ВСУ широкого перечня зенитных средств, при.
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