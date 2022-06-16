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Широков о, Абаскале: «У «Спартака» уже был молодой и перспективный тренер из «Базеля». Получилось ни о чем»

Роман Широков отреагировал на назначение тренером «Спартака» Гильермо Абаскаля. – У «Спартака» новый тренер.

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