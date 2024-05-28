"Пияла"Это Русский Север.Июльской ночью температура опустилась до +4 градусов.На безоблачном небе болтался "огрызок" луны, а под крутым холмом парила река Онега.
Пияла
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"Пияла"Это Русский Север.Июльской ночью температура опустилась до +4 градусов.На безоблачном небе болтался "огрызок" луны, а под крутым холмом парила река Онега.
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