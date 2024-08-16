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  • Вениамин
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Правильная заправка для салата «Цезарь»

Нам понадобится: • Куриное яйцо 1 шт • Чеснок 2 зубчика • Анчоусы 3 шт • Каперсы 1 ст л • Соль 1 ч л • Лимонная цедра 1 ст л • Лимонный сок 1 ст л • Молотый черный перец 1 ч л • Вустерширский соус 1 ч л • Оливковое масло 150 мл […].

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