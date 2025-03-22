Захарова назвала кощунственным комментарий посла Канады о блокаде Ленинграда

МОСКВА, 22 марта, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала комментарий посла Канады в РФ Сары Трейси, сделанный после посещения дипломатом Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге.
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