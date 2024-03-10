«Спартак» проиграл «Факелу» в первом круге. 6.20 – снова уступят

«Спартак» примет «Факел» в рамках 20-го тура РПЛ. Московский клуб уступил воронежцам в первом круге со счетом 0:2.
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