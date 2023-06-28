Минпромторг предложил запретить госбольницам закупать зарубежные ИВЛ

По словам гендиректора компании «Медицинские системы и технологии» Константина Зотова, даже если отечественные компании могут массово производить аппараты ИВЛ, это не означает, что у них в наличии есть все модели, которые нужны для пациентов.
По словам гендиректора компании «Медицинские системы и технологии» Константина Зотова, даже если отечественные компании могут массово производить аппараты ИВЛ, это не означает, что у них в наличии есть все модели, которые нужны для пациентов.
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