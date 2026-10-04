Генерал МВД сыграл сыну свадьбу на 100 миллионов, и натравил на себя УСБ и ФСБ

История о том, как излишняя любовь к роскоши и слепая вера в собственный бессмертный статус могут за один вечер помножить на ноль блестящую карьеру.
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Вот эти кавказские понты просто смешны... ))) Их всегда подводит желание быть альфа самцом... И предела этому желанию нет... Они не взрослеют...
Как известно - человек слаб. А великие соблазны коварны, и контролировать эти соблазны должна система, созданная властью. Сегодня с финансами всё прозрачно. Почему власть не контролирует соответствия доходов с расхо-дами?
Ведь всё просто, при желании. Я уверен, что и этот генерал был вполне порядочным человеком и, конечно же, добросовестно нёс свою службу, а когда его начали понемногу соблазнять маленькими подарками, которые постепенно росли, как росли и оказанные им услуги по нарушению законов, эти отношения становились привычным ведением дела и голова закружилась. Ну не устоял человек, а потом привык и стал считать такие действия нормой, а доходы росли и голова кружилась всё больше и вместе с генералом в пучину этой коррупционной цепочки начали входить члены его семьи и так далее.
А власть, в это время, вместо того, чтобы пресечь этот рынок продажных услуг стыдливо закрывала глаза. Вот и пришли к финалу, вырастили монстра и потеряли много членов своего общества, которые могли бы честно жить и честно трудиться. А вот хотя бы сейчас, когда уже все границы нарушены, суду бы принять решение об аресте всего имущества у всех выявленных участников этого "бизнеса", в том числе и у всех членов их семей, и всё имущество, в том числе денежные средства, драгоценности и так далее, получение которых не подтверждено доходами, конфисковать в доход государства,
Конечно, всех участников не стоит сажать на большие сроки, а тем более, присуждать высшую меру наказания. Зачем. Дать два - три, ну пять лет зоны, а потом будьте добры в народное хозяйство, без права занимать государственные должности и проживать в столицах и областных центрах. Вот это было бы уроком для других подобных деятелей. Ну сколько можно выращивать грабителей бюджета и покровителей преступников? Нужна политическая воля и тогда, даже наши депутаты из ЕР, наконец-то примут достойные этих преступлений законы, а чиновники, в том числе из самых верхов потребуют по вертикали исполнения этих законов. Вот вам и заработная плата учителям, врачам, и тд, и тп. Работайте, братья...
Может быть хоть и есть слабая надежда на новый состав Думы,но может быть хоть они введут смертную казнь за коррупцию?.Ну право и это очень прискорбно оповещать в том,что она у нас достигла просто гигантских размеров и коррупционеры в погонах и без погон просто ничего не боятся и их наглости нет предела!.Да и на этом фоне не стоит поминать о украинской коррупции,когда у нас самих твориться чёрт знает что!!!
Порядочного, честного, человека власть не может испортить. Но жулик и хапуга, дорвавшийся до власти, полностью ее дискредитирует, подрывая у граждан доверие ко всей власти.