Аппарат Mindray MX7 - высокоэффективная портативная система

Холдинг **Medford Medical Solutions Co., Ltd.** был основан в **2009 году** и сосредоточил свою деятельность на поставках и сервисно-техническом обслуживании высокотехнологичного медицинского оборудования.
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