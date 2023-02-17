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На Алтае полицейские спасли людей из горящего дома

На Алтае полицейские спасли людей из горящего дома

На Алтае полицейские спасли людей из горящего дома Чтобы разбудить жильцов дома, одному из стражей правопорядка пришлось перелезть через ограду Сотрудники Госавтоинспекции Бийска спасли людей из горящего дома, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

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