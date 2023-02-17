На Алтае полицейские спасли людей из горящего дома Чтобы разбудить жильцов дома, одному из стражей правопорядка пришлось перелезть через ограду Сотрудники Госавтоинспекции Бийска спасли людей из горящего дома, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.