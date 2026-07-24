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Царьград

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"Получается, с русскими так можно?": В Таджикистане вспыхнул скандал из-за таксиста

"Получается, с русскими так можно?": В Таджикистане вспыхнул скандал из-за таксиста

В Таджикистане вспыхнул скандал после поездки на такси. Водитель решил, что пассажирка приехала из России, и повёл себя так, что у женщины возник вопрос: "Получается, с русскими так можно?"В одном из городов Таджикистана разгорелся скандал, поводом для которого стала обычная поездка на такси.

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